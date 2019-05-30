Назарбаев получил второй титул за два дня

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил статус почетного сенатора. Такое постановление приняли депутаты верхней палаты парламента на заседании 30 мая, передает ТАСС.

Назарбаеву присвоили звание почетного сенатора «за исторические заслуги в формировании конституционно-правовых основ республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становлении и развитии отечественного парламентаризма, выдающийся вклад в обеспечение защиты конституции, прав и свобод человека и гражданина и консолидации общества».

Председатель Сената, дочь экс-президента Дарига Назарбаева рассказала, что автором этой инициативы стал нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев. Сенат поддержал предложение Токаева и утвердил положение о статусе почетного сенатора. Теперь Назарбаев сможет посещать заседания верхней палаты парламента.

29 мая Назарбаеву присвоили титул почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Идею предложил российский лидер Владимир Путин. Таким образом участники заседания хотели подчеркнуть исторический вклад Назарбаева в становление ЕАЭС.

19 марта 2019 года Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана, пробыв у власти почти 30 лет. После этого в честь него переименовали столицу республики Астану, теперь город называется Нур-Султан. Назарбаев носит титул лидера нации (Елбасы), а также остается пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан».

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