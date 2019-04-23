Назарбаев рассказал о подготовке к отставке

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о подготовке к своему решению об уходе в отставку. Его слова приводит ТАСС.

«Когда я говорил, что принял осознанное решение, то это действительно так. Такие решения не принимаются ни за один день, ни за один месяц. Я готовился к этому решению несколько лет. Секрет, если открыть, — более чем три года», — рассказал Назарбаев.

Назарбаев рассказал, что все это время он рассуждал о будущем, старался воспитать и подготовить новые кадры себе на смену. «И вот пришел к выводу, и этот вывод правильный. Давайте изберем Токаева президентом и будем его поддерживать», — подытожил он.

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10 апреля стало известно о том, что Назарбаев призвал партию «Нур Отан» организовать съезд и выдвинуть своего кандидата на пост главы государства. Первый президент Казахстана при этом подчеркнул, что выдвижение должно пройти в полном соответствии с полным соблюдением всех демократических процедур и законодательных норм. Съезд поддержал кандидатуру Касым-Жомарта Токаева.

20 марта Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана, возглавив, согласно закону о лидере нации, Совет безопасности. После этого главой республики стал председатель сената парламента Казахстана Токаев.

В свою очередь, сенат Казахстана возглавила дочь бывшего президента Дарига Назарбаева, ранее заявившая, что не намерена баллотироваться на пост президента страны.

Решение о проведении внеочередных выборов президента Казахстана было принято Касым-Жомартом Токаевым в начале апреля. Тогда Токаев отмечал, что перед тем, как объявить об этом решении, он консультировался по данному вопросу с Нурсултаном Назарбаевым, спикерами обеих палат парламента и премьер-министром страны. Проведение выборов президента Казахстана запланировано на 9 июня 2019 года.

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