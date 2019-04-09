Названа дата досрочных выборов президента Казахстана

Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил дату досрочных президентских выборов в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

«Принял решение о проведении внеочередных выборов 9 июня», — заявил в своем обращении Токаев. Срок его нынешних полномочий истекает в апреле 2020 года.

Токаев вступил в должность президента Казахстана 20 марта. За день до этого первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о том, что уходит в отставку. Назарбаев остается главой Совбеза и лидером партии «Нур Отан». Кроме того, дочь бывшего казахского лидера Дарига Назарбаева была избрана председателем верхней палаты парламента республики. Ее кандидатуру выдвинул экс-председатель сената Токаев.

Назарбаев бессменно возглавлял республику с апреля 1990 года (до декабря 1991-го — как президент Казахской ССР), а почти год до этого был первым секретарем ЦК КП Казахстана. Назарбаев является рекордсменом по пребыванию у власти на постсоветском пространстве.

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