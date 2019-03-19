Назван временный преемник Назарбаева

Полномочия президента Казахстана возложены на спикера сената страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает Reuters.

Спикер верхней палаты парламента по Конституции Казахстана получает полномочия президента на оставшийся срок в случае его досрочного ухода с поста или смерти. В то же время, если спикер не может принять эти обязанности, они переходят к председателю мажилиса, следующим по иерархии идет премьер-министр. В настоящий момент этот пост занимает Аскар Мамин.

Ранее 19 марта глава государства Нурсултан Назарбаев объявил о том, что уходит в отставку. Срок его полномочий истекает в апреле 2020 года. Он добавил, что остается главой Совбеза и партии «Нур Отан».

Назарбаев возглавлял государство бессменно с 1990 года сначала в должности президента Казахской ССР, затем — президента Казахстана. В июле ему исполнится 79 лет. Он законодательно наделен титулом лидера нации и правом пожизненного руководства Советом безопасности республики.

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