Назарбаев пояснил интерес к вопросу о досрочной отставке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что досрочные выборы главы государства не планируются. Предположения об отставке Назарбаева появились после того, как 4 февраля он обратился в Конституционный совет (КС) Казахстана с просьбой уточнить положение о досрочном прекращении полномочий президента. 5 февраля в Facebook опубликовано разъяснение Назарбаева в связи с его обращением в КС.

По словам 78-летнего Назарбаева, данное обращение — «абсолютно рутинный вопрос». Его не раз спрашивали, при каких условиях президент может уйти в отставку, поскольку в казахстанской конституции это не определено, в отличие от основных законов других стран.

«В связи с тем, что такой вопрос мне задавали, я попросил Конституционный совет разъяснить это», — заявил Назарбаев, отметив, что «шуметь вокруг этого не надо».

«Конечно, всех интересует, самый интересный вопрос — выборы, транзит и так далее. Читайте конституцию, читайте законы о президенте, там все четко расписано: когда выборы происходят, когда срок проходит. Да, у президента по конституции, по законам есть право объявлять досрочные выборы, но нам это не грозит. Так что давайте успокоимся и будем нормально работать», — заключил Назарбаев.

Накануне глава республики попросил Конституционный совет разъяснить норму основного закона о прекращении президентских полномочий. Обращение породило волну предположений, что политик собрался досрочно покинуть свой пост.

Назарбаев — первый и единственный президент независимого Казахстана. В 2015 году на выборах он набрал более 97 процентов голосов. Срок полномочий истекает в 2020 году.

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