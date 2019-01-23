Казахстану задумали дать альтернативное название

Депутатская фракция «Ак Жол» в мажилисе (нижней палате) парламента Казахстана попросила премьер-министра страны Бахытжана Сагинтаева рассмотреть возможность называть страну в официальном обороте Казахской Республикой. Об этом в среду, 23 января, сообщил председатель фракции Азат Перуашев, передает «Интерфакс».

«Наряду с использованием названия "Казахстан", предлагаем рассмотреть вопрос о возвращении нашей стране официального наименования — "Казахская Республика". Нужно называть вещи своими именами: черное — черным, белое — белым, а казахов — казахами», — сказал Перуашев.

Он подчеркнул, что речь идет не о переименовании, а лишь об использовании этого названия в официальном обороте наряду с устоявшимся названием страны. По мнению депутата, в официальном обороте следует применять формулировку «Казахская Республика», а использование названия «Казахстан» допускается в разговорной речи.

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Депутат напомнил, что в 2020 году исполняется 100 лет со дня образования на территории современного Казахстана Киргизской Автономной Социалистической Советской Республики — казахской (в царской России и в советское время до 1925 года казахов именовали киргиз-кайсаками) национальной автономии в составе РСФСР (в 1925 году в ходе национально-территориального размежевания переименована в Казакскую АССР, с 1936 по 1991 год носила название Казахская Советская Социалистическая Республика), и призвал достойно отметить эту дату.

«Возвращение республике исконного имени "Казахская", которое признавала даже тоталитарная власть, не только восстановит историческую справедливость, но и придаст огромный импульс для единства и дружбы наших соотечественников всех национальностей», — цитирует Перуашева «Радио Азаттык» (местная служба «Радио Свобода»).

Также он напомнил, что с похожим предложением в 2014 году выступал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Тогда глава государства предложил избавиться от окончания «стан» в названии страны и озвучил предложение о возможном переименовании республики в «Қазақ елі» (можно перевести как «страна казахов» или «казахский народ»).

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