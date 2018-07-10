Назарбаева слепили по подобию отменившего рабство президента США

В Национальном музее Казахстана в Астане установили скульптуру президента страны Нурсултана Назарбаева, повторяющую статую шестнадцатого президента США Авраама Линкольна, которая находится в Вашингтоне. Об этом во вторник, 10 июля, сообщает TengriNews.

Как указывает «Фергана», скульптура изображает восседающего в кресле с элементами национальных узоров президента Казахстана, смотрящего вдаль. Над скульптурой выполнена надпись на казахском языке латиницей: «Моя мечта -— чтобы Казахстан был "Мәңгілік Ел" (вечной страной — прим. «Ленты.ру»). Время пройдет, люди пройдут. Но независимость останется. Первый президент республики Казахстан Елбасы (в переводе с казахского — «лидер нации», официальный титул Назарбаева — прим. «Ленты.ру») Нурсултан Назарбаев».

Конфигурация скульптуры и надписи над ней повторяет концепцию статуи Линкольна. Монумент в честь политика, чья деятельность на посту президента США привела к отмене рабства в этой стране, выполнен из белого мрамора (скульптура Назарбаева имеет бронзовый оттенок). Также над ним на английском языке выполнена надпись: «В этом храме, как и в сердцах людей, для которых он спас единство, память об Аврааме Линкольне сохранится навсегда». По периметру установлены 36 колонн — соответствует числу штатов, которые объединились к моменту смерти политика. Сам же Линкольн увековечен в сидячей позе с задумчивым лицом, он смотрит в сторону монумента Вашингтона и Капитолия. Мемориал Линкольна был открыт в 1922 году, через 57 лет после убийства шестнадцатого президента США.

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