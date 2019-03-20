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Преемник Назарбаева вступил в должность

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Касым-Жомарт Токаев
Продолжение: Президент Казахстана предложил переименовать столицу в Нурсултан

Бывший спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу на совместном заседании палат парламента и вступил в должность президента республики. Об этом в среду, 20 марта, сообщает ТАСС.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — произнес он.

По окончании мероприятия глава ЦИК страны Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента.

19 марта бывший глава государства Нурсултан Назарбаев объявил, что уходит в отставку. Срок его полномочий истекает в апреле 2020 года. Он добавил, что остается главой Совбеза и партии «Нур Отан». Полномочия президента Казахстана возложены на спикера сената страны Токаева.

В июле Назарбаеву исполнится 79 лет. Он бессменно возглавлял республику с апреля 1990 года (до декабря 1991-го — как президент Казахской ССР), а почти год до этого был первым секретарем ЦК КП Казахстана. Политик является рекордсменом по пребыванию у власти на постсоветском пространстве.

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