Преемник Назарбаева вступил в должность

Бывший спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу на совместном заседании палат парламента и вступил в должность президента республики. Об этом в среду, 20 марта, сообщает ТАСС.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — произнес он.

По окончании мероприятия глава ЦИК страны Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента.

Материалы по теме Президент Казахстана ушел в отставку Нурсултан Назарбаев правил страной почти 30 лет

19 марта бывший глава государства Нурсултан Назарбаев объявил, что уходит в отставку. Срок его полномочий истекает в апреле 2020 года. Он добавил, что остается главой Совбеза и партии «Нур Отан». Полномочия президента Казахстана возложены на спикера сената страны Токаева.

В июле Назарбаеву исполнится 79 лет. Он бессменно возглавлял республику с апреля 1990 года (до декабря 1991-го — как президент Казахской ССР), а почти год до этого был первым секретарем ЦК КП Казахстана. Политик является рекордсменом по пребыванию у власти на постсоветском пространстве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!