Раскрыто содержание разговора Путина и Назарбаева

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным до своей отставки. Об этом сказано на сайте пресс-службы Назарбаева.

В сообщении отмечается, что главы государств обсудили решение Назарбаева прекратить исполнение полномочий с 20 марта 2019 года. Кроме того, политики договорились о продолжении регулярных контактов в будущем.

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После объявления об отставке Назарбаев пообщался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры страны выразили сожаление из-за решения лидера Казахстана.

Ранее о телефонном разговоре политиков сообщала пресс-служба Путина. Однако содержание беседы не разглашалось.

Об отставке политик объявил в ходе обращения к нации 19 марта. Он останется на посту председателя Совета безопасности республики. Полномочия президента Казахстана возложены на спикера сената страны Касым-Жомарта Токаева.

В июле Назарбаеву исполнится 79 лет. Он бессменно возглавлял республику с апреля 1990 года (до декабря 1991-го — как президент Казахской ССР), а почти год до этого был первым секретарем ЦК КП Казахстана. Политик является рекордсменом по пребыванию у власти на постсоветском пространстве.

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