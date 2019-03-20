Президент Казахстана предложил переименовать столицу в Нурсултан

Бывший спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев, вступивший в должность президента страны, предложил переименовать столицу. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

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«Столица Казахстана должна носить имя первого президента и называться Нурсултан», — считает он. Также, по словам Токаева, именем Назарбаева нужно назвать улицы всех областных центров республики.

Ранее в среду, 20 марта, он принес присягу и официально вступил в должность главы государства.

19 марта бывший глава государства Нурсултан Назарбаев объявил о том, что уходит в отставку. Срок его полномочий истекает в апреле 2020 года. Он добавил, что остается главой Совбеза и партии «Нур Отан».

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