Новый президент Казахстана назвал Путину свою задачу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе визита Токаев сообщил, что его задача — продолжать поддерживать дружеские отношения с Россией. Глава республики привел в пример слова своего предшественника Нурсултана Назарбаева, который называл взаимодействие с Москвой эталонным.

«Отношения у нас постоянно развиваются по восходящей. <...> Моя задача состоит в том, чтобы обеспечить преемственность данной стратегии. Я буду делать все возможное для того, чтобы укреплять достигнутый потенциал дружбы между нашими народами», — сказал Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что такая стратегия соответствует национальным интересам двух государств. Он выразил надежду, что страны будут плотно сотрудничать во всех областях — от экономики и политики до международных отношений и гуманитарной сферы.

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана 20 марта. За день до этого Нурсултан Назарбаев объявил о том, что уходит в отставку. Срок полномочий Токаева истекает в апреле 2020 года. Назарбаев остается главой Совбеза и лидером партии «Нур Отан».

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