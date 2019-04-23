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Касым-Жомарт Токаев официально стал кандидатом на пост президента Казахстана

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Касым-Жомарт Токаев

Делегаты съезда правящей партии «Нур Отан» приняли предложение лидера нации Нурсултана Назарбаева и утвердили действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в качестве партийного кандидата на пост президента страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я пойду на выборы, чтобы продолжить стратегический курс первого президента на всестороннее развитие наше страны. Свою задачу вижу в обеспечении преемственности политики нашего лидера», — сказал Токаев.

«Я принял обдуманное решение, поэтому заявлю, что уверен, что Касым-Жомарт Токаев — тот человек, который полностью будет следовать политике дружбы и равных прав всех казахстанцев. Призываю всех наших соотечественников поддержать его кандидатуру. Это будет безошибочным решением», — отметил Назарбаев.

Ранее президент Токаев своей основной задачей обозначил сохранение преемственности, поддержку справедливости и обеспечение движения вперед.

При этом казахстанские политологи считают Токаева безусловным фаворитом предстоящих выборов. Мнение экспертов при этом подтверждается данными опросов общественного мнения, которые проводятся в Казахстане.

10 апреля стало известно о том, что Нурсултан Назарбаев призвал «Нур Отан» организовать съезд партии и выдвинуть своего кандидата на пост главы государства. Первый президент Казахстана при этом подчеркнул, что выдвижение должно пройти с полным соблюдением всех демократических процедур и законодательных норм.

В марте Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана, возглавив, согласно закону о лидере нации, совет безопасности. После этого главой республики стал председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, сенат Казахстана возглавила дочь бывшего президента Дарига Назарбаева, ранее заявившая, что не намерена баллотироваться на пост президента страны.

Решение о проведении внеочередных выборов президента Казахстана было принято Касым-Жомартом Токаевым в начале апреля. Тогда Токаев отмечал, что перед тем, как объявить о своем решении, он консультировался по данному вопросу с Нурсултаном Назарбаевым, спикерами обеих палат парламента и премьер-министром страны. Проведение выборов президента Казахстана запланировано на 9 июня 2019 года.

Касым-Жомарт Токаев — один из самых опытных политиков страны. В разное время он возглавлял министерство иностранных дел, кабинет министров и верхнюю палату парламента — сенат. Считается, что действующий президент Казахстана имеет огромный авторитет за пределами республики: он один из немногих политиков на постсоветском пространстве, имеющий опыт работы в структурах Организации объединенных наций (ООН). В 2011 году он стал заместителем генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве и одновременно — личным представителем генсека ООН на Конференции по разоружению.

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