Дочь Назарбаева возглавила Сенат Казахстана

Бывший председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Казахстана Дарига Назарбаева избрана председателем Сената. Об этом сообщает ТАСС.

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Общий подсчет голосов подвела счетная комиссия. Предыдущий председатель Сената Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента республики после отставки Нурсултана Назарбаева.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке 19 марта. Он остался на посту председателя Совета безопасности республики (в связи с имеющимся у него титулом лидера нации — прим. «Ленты.ру») и продолжит возглавлять партию «Нур Отан».

Полномочия президента Казахстана были возложены на спикера сената страны Касым-Жомарта Токаева.

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