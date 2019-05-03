ЦИК Казахстана зарегистрировал первого кандидата в президенты

Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата на выборах главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

Токаев стал первым официально зарегистрированным кандидатом на пост президента. Он собрал нужное количество подписей в свою поддержку, предоставил медицинское заключение о состоянии здоровья и справку о доходах. ЦИК выдаст ему соответствующее удостоверение.

Глава партии «Нур Отан» — первый президент республики Казахстан Нурсултан Назарбаев — выдвинул кандидатуру Токаева на пост президента 23 апреля. Депутаты съезда правящей партии утвердили предложение Назарбаева.

Своей основной задачей на посту главы государства Токаев назвал сохранение преемственности, поддержку справедливости и обеспечение движения вперед.

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана 20 марта. За день до этого Нурсултан Назарбаев объявил о том, что уходит в отставку.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня. Последний день регистрации кандидатов — 11 мая. Затем начнется предвыборная агитация, которая продлится до 8 июня.

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