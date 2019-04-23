Кандидатуру Касым-Жомарта Токаева выдвинули на пост президента Казахстана

Глава партии «Нур Отан» — первый президент республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, выдвинул кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента страны. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении отмечается, что Назарбаев попросил казахстанцев поддержать кандидатуру Токаева на предстоящих выборах. «Новому руководству будет оказано высокое доверие народа. Как председатель партии я выношу на рассмотрение кандидатуру Касым-Жомарта Токаева. В качестве председателя сената он внес огромный вклад в развитие парламентаризма. Все эти годы он был верным моим соратником», — подчеркнул Назарбаев в ходе съезда «Нур Отан».

Казахстанские политологи считают Токаева безусловным фаворитом предстоящих выборов. Мнение экспертов при этом подтверждается данными опросов общественного мнения, которые проводятся в Казахстане. Своей задачей, как президента Токаев видит сохранение преемственности, поддержку справедливости и обеспечение движения вперед.

10 апреля стало известно о том, что Нурсултан Назарбаев призвал «Нур Отан» организовать съезд партии и выдвинуть своего кандидата на пост главы государства. Первый президент Казахстана при этом подчеркнул, что выдвижение должно пройти в полном соответствии с полным соблюдением всех демократических процедур и законодательных норм.

20 марта Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана, возглавив, согласно закону о лидере нации, совет безопасности. После этого главой республики стал председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, сенат Казахстана возглавила дочь бывшего президента Дарига Назарбаева, ранее заявившая, что не намерена баллотироваться на пост президента страны.

Решение о проведении внеочередных выборов президента Казахстана было принято Касым-Жомартом Токаевым в начале апреля. Тогда Токаев отмечал, что перед тем, как объявить об этом решении, он консультировался по данному вопросу с Нурсултаном Назарбаевым, спикерами обеих палат парламента и премьер-министром страны. Проведение выборов президента Казахстана запланировано на 9 июня 2019 года.