Дочь Назарбаева отказалась идти на выборы президента Казахстана

Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига не будет выставлять свою кандидатуру на президентские выборы. Об этом сообщают РИА Новости.

«Нет, Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться», — сообщила журналистам ее помощница Сауле Мустафаева.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил дату досрочных президентских выборов в республике. Они пройдут 9 июня 2019 года.

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Токаев вступил в должность президента Казахстана 20 марта. За день до этого Назарбаев, бессменно возглавлявший страну с апреля 1990 года (до декабря 1991-го — как президент Казахской ССР), объявил о своей отставке.

Согласно Конституции Казахстана, спикер верхней палаты парламента получает полномочия президента на оставшийся срок в случае его досрочного ухода с поста или смерти

После этого Токаев выдвинул инициативу о назначении Назарбаевой спикером верхней палаты парламента республики.

Дарига — старшая дочь Назарбаева. Средняя дочь, Динара Кулибаева, владеет контрольными пакетами акций ведущих предприятий страны вместе с супругом. Ее муж, Тимур Кулибаев, — долларовый миллиардер. Он контролирует Народный банк Казахстана и занимает пост председателя президиума Национальной палаты предпринимателей. Младшая дочь бывшего президента Казахстана Алия Назарбаева курирует экологическую политику республики, занимается бизнесом и кинопродюсированием. В 2018 году она получила Государственную премию Республики Казахстан в области литературы и искусства.

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