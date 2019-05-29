Назарбаев получил еще один титул

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил титул почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом на своей странице в Twitter сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

Решение о присвоении титула было принято в ходе заседания ВЕЭС, которое проходит 29 мая в Нур-Султане. В заседании, посвященном пятилетию подписания договора о Евразийском экономическом союзе, принимают участие президенты России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и премьер-министр Армении.

Идея о присвоении Нурсултану Назарбаеву титула почетного председателя в ходе заседания была предложена российским лидером Владимиром Путиным, о чем в ходе заседания сообщил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, таким образом участники заседания хотели подчеркнуть исторический вклад Назарбаева в становление ЕАЭС.

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19 марта Назарбаев объявил об уходе в отставку с поста президента Казахастана. Срок его полномочий истекает в апреле 2020 года. Он добавил, что остается главой Совбеза и партии «Нур Отан». Политик бессменно возглавлял республику с апреля 1990 года (до декабря 1991-го — как президент Казахской ССР), а почти год до этого был первым секретарем ЦК КП Казахстана. Назарбаев является рекордсменом по времени пребывания у власти на постсоветском пространстве. Также он пожизненно носит титул Великого Елбасы («лидер нации»).

ЕАЭС — международное экономическое объединение. Его целью является проведение скоординированной экономической политики и создание зоны свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Договор о создании союза был подписан в 2014 году и вступил в силу 1 января 2015 года. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

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