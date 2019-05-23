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Назарбаев пообещал работать на нового президента

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Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пообещал работать на нового главу государства, которого граждане республики изберут на выборах в июне. Это заявление он сделал во время выступления в Республиканском штабе возглавляемой им партии «Нур Отан», говорится в сообщении на официальном сайте президента Республики Казахстан.

По словам Назарбаева, двоевластие в стране недопустимо, поэтому все политические силы будут работать на того кандидата в президенты, кто победит на выборах. Он также заявил, что количество принимающих участие в выборах кандидатов наглядно демонстрирует уровень политической конкуренции в республике.

Как отметил Назарбаев, каждый из семи кандидатов представляет интересы различных общественных групп и идет на выборы с собственной программой развития страны.

Президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня. В них участвуют 7 кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев, вступивший в должность 20 марта. За день до этого Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана, возглавив, согласно закону о лидере нации, совет безопасности.

Решение о проведении внеочередных выборов президента Казахстана было принято Токаевым в начале апреля. Тогда он отмечал, что перед тем, как объявить о своем решении, консультировался по данному вопросу с Назарбаевым, спикерами обеих палат парламента и премьер-министром страны.

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