Назарбаев вручил Усманову орден Дружбы

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил российскому бизнесмену Алишеру Усманову орден Дружбы («Достык») I степени. Об этом сообщает пресс-служба Назарбаева.

Усманов удостоен награды «за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией».

Назарбаев наградил предпринимателя еще в декабре 2018 года, однако вручение награды произошло только сейчас.

В 2011 году власти Казахстана награждали Усманова орденом Дружбы II степени за «заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами».

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