Президент Казахстана наградил Усманова орденом Дружбы І степени

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по случаю Дня независимости республики наградил российского бизнесмена Алишера Усманова орденом Достык (Дружбы) І степени. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на Tengrinews.kz.
«Указом президента Нурсултана Назарбаева по случаю Дня независимости Республики Казахстан орденом Дружбы І степени награжден известный российский предприниматель, учредитель компании USM Holdings и меценат Алишер Усманов», — цитирует агентство сообщение казахстанского МИДа.
Как отметили в ведомстве, награда присуждена бизнесмену «за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами».
Власти Казахстана награждали Усманова орденом Дружбы II степени в 2011 году.