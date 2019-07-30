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Мэра казахского города уволили за видео из Лондона

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Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник освободил от должности акима (мэра) Шымкента Габидуллу Абдрахимова после опубликованной им видеозаписи из туристической поездки в Лондон. Об этом сообщают РИА Новости.

«Как подчеркнул глава государства, сейчас самое главное — это диалог между народом и властью. Вы хорошо знаете, что Габидулла Абдрахимов получал поддержку и доверие руководства нашей страны. К сожалению, он недостаточно осознал это», — рассказал глава администрации президента Казахстана Крымбек Кушербаев.

На прошлой неделе Абдрахимов опубликовал на своей странице в Instagram видео из Лондона, откуда передал привет своим подписчикам. На видеозаписи Абдрахимов заявил, что любит свою страну и призвал «жить и работать в Казахстане, но путешествовать по всему миру». Ролик вызвал бурную реакцию в социальных сетях, некоторые пользователи обвинили Абдрахимова в хвастовстве и призвали быть скромнее. Позже он заявил, что был в Лондоне в командировке.

Ранее сообщалось, что Айсултан Назарбаев, внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, покусал в Лондоне полицейского. Констебль пытался удержать молодого человека от попытки самоубийства.

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