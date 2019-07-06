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Раскрыт любимый плейлист Назарбаева

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Нурсултан Назарбаев

Агентство Sputnik опубликовало список любимых песен первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которому 6 июля исполняется 79 лет.

Одной из самых любимых композиций политика является «Моя звезда» (Жұлдызым), получившая известность в 1970-1980-х годах. Затем следует «Взор бездонных очей» (Көзімнің қарасы) казахского поэта Абая Кунанбаева. На третьей позиции — «Ах, луноликая» (Беу, айдай), на четвертой — «Сәулем-ай» (приветственное слово в казахском языке, поясняет Sputnik). Также в перечень вошли песни, повествующие о любви Назарбаева к родине и независимости Казахстана.

Из песен на русском языке упоминается только «Когда весна придет, не знаю», написанная для советского фильма «Весна на Заречной улице».

На сайте политика говорится, что его родители «всегда любили и умели петь», а сам Назарбаев в свободное время поет и играет на домбре — казахском народном музыкальном инструменте. Также отмечается, что первый президент республики написал три песни и стал соавтором текста гимна Казахстана.

Назарбаев фактически руководил Казахстаном почти 30 лет, последовательно занимая посты первого секретаря ЦК Компартии Казахстана (с июня 1989-го), президента Казахской ССР (с апреля 1990-го) и президента уже независимой республики (с декабря 1991-го). В марте текущего года покинул должность главы государства, сохранив за собой посты председателя Совета безопасности и лидера правящей партии «Нур Отан», а также полномочия члена Конституционного Совета. В 2010-м Назарбаев был объявлен титулом нации, благодаря чему он и его семья получили, в частности, гарантии неприкосновенности.

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