Раскрыт любимый плейлист Назарбаева

Агентство Sputnik опубликовало список любимых песен первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которому 6 июля исполняется 79 лет.

Одной из самых любимых композиций политика является «Моя звезда» (Жұлдызым), получившая известность в 1970-1980-х годах. Затем следует «Взор бездонных очей» (Көзімнің қарасы) казахского поэта Абая Кунанбаева. На третьей позиции — «Ах, луноликая» (Беу, айдай), на четвертой — «Сәулем-ай» (приветственное слово в казахском языке, поясняет Sputnik). Также в перечень вошли песни, повествующие о любви Назарбаева к родине и независимости Казахстана.

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Из песен на русском языке упоминается только «Когда весна придет, не знаю», написанная для советского фильма «Весна на Заречной улице».

На сайте политика говорится, что его родители «всегда любили и умели петь», а сам Назарбаев в свободное время поет и играет на домбре — казахском народном музыкальном инструменте. Также отмечается, что первый президент республики написал три песни и стал соавтором текста гимна Казахстана.

Назарбаев фактически руководил Казахстаном почти 30 лет, последовательно занимая посты первого секретаря ЦК Компартии Казахстана (с июня 1989-го), президента Казахской ССР (с апреля 1990-го) и президента уже независимой республики (с декабря 1991-го). В марте текущего года покинул должность главы государства, сохранив за собой посты председателя Совета безопасности и лидера правящей партии «Нур Отан», а также полномочия члена Конституционного Совета. В 2010-м Назарбаев был объявлен титулом нации, благодаря чему он и его семья получили, в частности, гарантии неприкосновенности.

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