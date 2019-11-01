В ООН заступились за избитого в Косово россиянина

В ООН потребовали от Приштины немедленно прекратить уголовное расследование в отношении российского дипломата, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова. Об этом сообщает ТАСС.

Косовские полицейские задержали двоих сотрудников миссии ООН на севере самопровозглашенной республики 28 мая. Позднее у россиянина диагностировали переломы затылочной и боковой частей черепа, скул и верхней челюсти, также врачи зафиксировали у него сильную психологическую травму. Его удалось вывезти в Сербию лишь через несколько дней — до этого посол России в Сербии Александр Чепурин сообщал, что власти Косова не позволяют перевезти россиянина на лечение в Белград.

Специальный представитель генерального секретаря и глава миссии ООН в Косове Захир Танин заявил, что власти Косова должны наказать полицейских и принять меры, чтобы подобные инциденты не повторились.

Официальный представитель России при ООН Василий Небензя предложил Совету Безопасности ООН решительно осудить нападение косовской полиции на россиянина. По его словам, инцидент свидетельствует о «незрелости косово-албанских силовых структур и их низкой культуре». В связи с этим он усомнился в возможности присоединения Косово к международным организациям, в том числе к ИНТЕРПОЛу.

Ранее косовский президент Хашим Тачи объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН его сопротивлением полиции. Однако расследование ООН показало, что дипломатов арестовали несмотря на то, что они четко представились как обладающие иммунитетом сотрудники Всемирной организации. Также сообщается, что никаких подтверждений обвинений выявлено не было.

Столкновения сербского населения с полицией республики начались 28 мая после того, как косовоалбанский спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона по меньшей мере 13 сербов. Те вышли на улицы и стали возводить баррикады. Обе стороны применяли огнестрельное оружие. Дипломаты ООН были направлены в регион для контроля за ситуацией.

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