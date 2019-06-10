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ООН обвинила Косово в нарушении прав избитого россиянина

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Власти Косова нарушили иммунитет российского дипломата — сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова. Такое заявление сделал спецпредставитель генерального секретаря ООН Захир Танин «Интерфаксу».

Дипломат сообщил, что оба задержанных сотрудника ООН, одним из которых был Краснощеков, были официально направлены наблюдать за ситуацией, когда их задержала полиция. Танин отметил, что «не были соблюдены соответствующие иммунитеты наших сотрудников от ареста и задержания». Кроме того, телесные повреждения, нанесенные сотрудникам ООН, будут изучаться при проводимом организацией расследовании.

Власти Косова провозгласили персоной нон грата Краснощекова днем 31 мая.

30 мая стало известно, что Краснощекова удалось вывезти в Сербию. До этого посол России в Сербии Александр Чепурин сообщал, что власти Косова не позволяют перевезти россиянина на лечение в Белград.

Днем ранее косовский президент Хашим Тачи объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН его сопротивлением полиции.

Столкновения сербского населения с полицией республики начались 28 мая после того, как косовоалбанский спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона по меньшей мере 13 сербов. Те вышли на улицы и стали возводить баррикады. Известно о применении огнестрельного оружия и раненых с обеих сторон.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косовом прекратились в марте 2017 года.

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