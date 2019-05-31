ООН вступилась за избитого в Косове россиянина

ООН выступает против лишения дипломатического иммунитета российского дипломата — сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова. Такое заявление сделал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, сообщает ТАСС.

«Мы всегда защищаем иммунитет своего персонала, который несет службу. Мы поступаем так же и в этом случае», — заявил дипломат. Он добавил, что понятие «персона нон грата» не применяется к персоналу организации. «ООН — это не государство. Персонал ООН не аккредитован при странах, в которых он несет службу», — сказал Хак.

Власти Косова провозгласили персоной нон грата Краснощекова днем 31 мая.

30 мая стало известно, что Краснощекова удалось вывезти в Сербию. До этого посол России в Сербии Александр Чепурин сообщал, что власти Косова не позволяют перевезти россиянина на лечение в Белград.

Днем ранее косовский президент Хашим Тачи объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН его сопротивлением полиции.

Столкновения сербского населения с полицией республики начались 28 мая после того, как косовоалбанский спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона по меньшей мере 13 сербов. Те вышли на улицы и стали возводить баррикады. Известно о применении огнестрельного оружия и раненых с обеих сторон.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косовом прекратились в марте 2017 года.

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