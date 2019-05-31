Россия заявила об обострении в Косове

МИД России отреагировал на признание российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова персоной нон грата властями непризнанной республики Косова. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Рассматриваем действия косовских властей как продолжение неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в крае (...). По сути, это демонстрация пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины, прецедент, который будет иметь далеко идущие последствия», — говорится в официальном заявлении. Там отметили, что сейчас Краснощеков получает лечение в сербской столице Белграде.

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Власти Косова провозгласили персоной нон грата Краснощекова днем 31 мая.

30 мая стало известно, что Краснощекова удалось вывезти в Сербию. До этого посол России в Сербии Александр Чепурин сообщал, что власти Косова не позволяют перевезти россиянина на лечение в Белград.

Днем ранее косовский президент Хашим Тачи объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН его сопротивлением полиции.

Столкновения сербского населения с полицией республики начались 28 мая после того, как косовоалбанский спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона по меньшей мере 13 сербов. Те вышли на улицы и стали возводить баррикады. Известно о применении огнестрельного оружия и раненых с обеих сторон.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косовом прекратились в марте 2017 года.

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