Косово объявило пострадавшего россиянина персоной нон грата

Власти самопровозглашенной республики Косово провозгласили персоной нон грата пострадавшего от рук косовских полицейских российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщает РИА Новости.

«Решение принято из-за действий российского гражданина против конституционного порядка Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности», — заявил премьер-министр Косова Рамуш Харадинай.

30 мая стало известно, что Краснощекова удалось вывезти в Сербию. До этого посол России в Сербии Александр Чепурин сообщал, что власти Косова не позволяют перевезти россиянина на лечение в Белград.

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Днем ранее косовский президент Хашим Тачи объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН его сопротивлением полиции.

Столкновения сербского населения с полицией республики начались 28 мая после того, как косовоалбанский спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона по меньшей мере 13 сербов. Те вышли на улицы и стали возводить баррикады. Известно о применении огнестрельного оружия и раненых с обеих сторон.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косовом прекратились в марте 2017 года.

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