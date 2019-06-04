Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове

Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео. Кадры показал телеканал «ТВ Мост», они появились и в Telegram.

На ролике видно, как сотрудники правоохранительных органов бьют сотрудника миссии ООН в Косове лицом о кузов автомобиля перед тем, как увести.

Власти Косова провозгласили Краснощекова персоной нон грата днем 31 мая.

Днем ранее стало известно, что мужчину удалось вывезти в Сербию на лечение: в результате действий полиции он получил перелом скуловой кости и верхней челюсти. До этого косовский президент Хашим Тачи объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН его сопротивлением полиции.

Столкновения сербского населения с полицией республики начались 28 мая после того, как косовоалбанский спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона по меньшей мере 13 сербов. Те вышли на улицы и стали возводить баррикады. Известно о применении огнестрельного оружия и раненых с обеих сторон.

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