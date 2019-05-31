Косово задумалось об объединении с Албанией

Президент непризнанного государства Косово Хашим Тачи заявил, что республика может провести референдум об объединении с Албанией в случае ее непризнания Евросоюзом, передает Al Jazeera Balkans.

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По словам Тачи, Косово остается в изоляции из-за позиции ЕС, а референдум поможет «восстановить историческую справедливость». «Если ЕС не хочет принять два албанских государства с двумя флагами, пусть примут только один флаг», — отметил лидер Косова.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косовом прекратились в марте 2017 года.

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