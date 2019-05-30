Пострадавшего от действий полиции россиянина смогли вывезти из Косова

Россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, вывезли в Белград. Об этом сообщает РИА Новости.

О том, что сотрудника миссии ООН удалось доставить в сербскую столицу на лечение, агентству заявили в пресс-службе посольства России в Сербии.

До этого заместитель директора городской больницы Косовска-Митровицы Златан Елек рассказал, что Краснощеков получил перелом скуловой кости и верхней челюсти. По его словам, мужчина будет проходить лечение в Военно-медицинской академии Белграда.

29 мая посол России в Сербии Александр Чепурин сообщал, что власти Косова не позволяют перевезти Краснощекова на лечение в Белград.

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Днем ранее косовский президент Хашим Тачи объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН его сопротивлением полиции.

Столкновения сербского населения с полицией республики начались 28 мая после того, как косовоалбанский спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона по меньшей мере 13 сербов. Те вышли на улицы и стали возводить баррикады. Известно о применении огнестрельного оружия и раненых с обеих сторон.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косовом прекратились в марте 2017 года.

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