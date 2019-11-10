Разыскиваемый за убийство в Австралии россиянин найден мертвым

Подозреваемый в убийстве и нападении в штате Новый Южный Уэльс в Австралии россиянин Владимир Кондаков обнаружен мертвым. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщает ABC News.

По данным издания, тело Кондакова было найдено в парке на юге Сиднея. По предварительным данным, в его смерти нет признаков криминала. Причина смерти россиянина устанавливается.

Ранее сообщалось, что 49-летний гражданин России Владимир Кондаков, предположительно, зарезал 76-летнего Альберта Метлиджа на строительной площадке в пригороде Сиднея. Кроме того, 33-летний сын австралийца был ранен и доставлен в больницу в критическом состоянии, которое стабилизировалось после операции. Происшествие могло быть связано с рабочими вопросами.

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