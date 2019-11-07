Россиянина объявили в розыск из-за убийства в Австралии

Полиция штата Новый Южный Уэльс в Австралии начала операцию по поимке россиянина, которого подозревают в убийстве местного девелопера. Об этом сообщает ABC News.

49-летний гражданин России Владимир Кондаков, предположительно, зарезал насмерть 76-летнего Альберта Метлиджа на строительной площадке в пригороде Сиднея. Кроме того, 33-летний сын австралийца был ранен и доставлен в больницу в критическом состоянии, которое стабилизировалось после операции. Происшествие могло быть связано с рабочими вопросами.

В поисковой операции полиции задействованы служебные собаки, вертолеты и спецподразделения. Отмечается, что Кондаков говорит с русским акцентом, и его в последний раз видели в желтой рубашке, длинных синих рабочих штанах и коричневых ботинках. При этом, по сведениям правоохранительных органов, у Кондакова нет постоянного места проживания в Австралии.

В октябре сообщалось, что три гражданки России, находящиеся под стражей в пакистанской тюрьме «Гаддани», убили надзирательницу. Преступницы были задержаны в октябре 2018 года в городе Кветта за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы. Они являются сторонницами идеологии запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

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