Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Три гражданки России, находящиеся под стражей в пакистанской тюрьме «Гаддани», убили надзирательницу. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) России в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 8 октября. В отношении россиянок возбуждено уголовное дело по обвинению в преднамеренном убийстве. «Российские дипломаты поддерживают по данному вопросу постоянную связь с правоохранительными органами Исламской Республики Пакистан», — добавили в МИД.

По данным ведомства, женщины были задержаны в октябре 2018 года в городе Кветта за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы и вместе с восемью детьми ожидали депортации в Россию. Они являются сторонницами идеологии запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и пытались проникнуть в Афганистан, чтобы присоединиться к отделению боевиков «Вилаят Хорасан».

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