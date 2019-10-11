Раскрыты подробности дела об убийстве россиянками пакистанской тюремщицы

Трое россиянок, убивших надзирательницу в пакистанской тюрьме «Гаддани», должны были скоро депортировать на родину. Об этом газете Dawn рассказал начальник тюрьмы Шкил Балох (Shakeel Baloch).

По его словам, срок заключения россиянок подошел к концу и власти уже завершили процедуру для их высылки из страны. Однако депортация была отменена, поскольку преступницы должны предстать перед судом Пакистана за убийство.

Россиянки не раскрыли мотив убийства 23-летней тюремщицы. Администрация тюрьмы утверждает, что до этого инцидента женщины никогда не демонстрировали никакого насильственного поведения. «Их отношение к другим заключенным и сотрудникам тюрьмы было вполне нормальным».

Патологоанатом выяснил, что тюремщицу сперва ударили по голове, а затем задушили.

Об инциденте стало известно 10 октября. Тогда же выяснилось, что преступницы были задержаны в октябре 2018 года в городе Кветта за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы. Они являются сторонницами идеологии запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и пытались проникнуть в Афганистан, чтобы присоединиться к боевикам.

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