На Украине шесть человек в масках связали и ограбили директора госпредприятия

В поселке Гостомель Киевской области шесть неизвестных человек в масках ограбили директора госпредприятия «Завод порошковой металлургии» Александра Адонина. Об этом сообщает УНН.

Злоумышленники пробрались во двор Адонина, зашли к нему в дом и напали на хозяина и его жену. Затем под угрозами они заставили отдать деньги и ценные вещи. Получив желаемое, они связали супругов и сбежали с места преступления.

Общая сумма украденного устанавливается, начато досудебное расследование по статье «разбой».

Ранее сообщалось о выходце из Солнцевской ОПГ, который ограбил дом заместителя главы администрации подмосковного Чехова. Утром 9 августа вооруженный обрезами злоумышленник пробрался в помещение и пригрозил оружием находившейся внутри хозяйке и ее родителям. Он связал жителей дома, а затем вскрыл сейф и украл оттуда 100 тысяч рублей. Другие ценности забрать он не успел, поскольку один из потерпевших смог нажать тревожную кнопку и вызвать сотрудников правоохранительных органов.

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