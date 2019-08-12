Вооруженный бандит из Солнцевской ОПГ напал на дом российского чиновника

Вооруженный обрезами выходец из Солнцевской ОПГ ограбил дом заместителя главы администрации подмосковного Чехова. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает РЕН ТВ.

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По информации телеканала, инцидент произошел в пятницу, 9 августа. Грабитель заночевал на участке возле дома чиновника, а около 08:00 утра пробрался в помещение. Он пригрозил оружием находившимся внутри хозяйке и ее родителям, связал им руки, а затем вскрыл сейф и взял оттуда 100 тысяч рублей.

Другие ценности грабитель забрать не успел — дом был оборудован сигнализацией, и кому-то из жильцов удалось нажать тревожную кнопку. Бандит скрылся на автомобиле вместе с подельником, теперь их поисками занимаются сотрудники правоохранительных органов.

В ноябре прошлого года подмосковные полицейские задержали подозреваемого в ограблении дома бывшего директора Федеральной таможенной службы, президента Евразийского банка развития Андрея Бельянинова. Им оказался 49-летний сын портнихи Аллы Пугачевой Яков Суббота.

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