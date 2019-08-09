Байкеры-грабители отобрали у москвича рюкзак с миллионами рублей

Грабители на мотоцикле отобрали у московского бизнесмена рюкзак с 3,6 миллионами рублей. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, инцидент произошел накануне в центре Москвы. Двое мужчин подъехали к предпринимателю и один, одетый в мотоциклетный костюм со шлемом, ударил его и отобрал рюкзак со сбережениями. Затем байкеры скрылись в неизвестном направлении. Уточняется, что оба ехали на одном мотоцикле, нападение совершил пассажир.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

6 августа сообщалось, что мошенники списали с банковской карты москвича более 3,5 миллионов рублей. Преступники позвонили ему с номера банка, представились сотрудниками и попросили перевести все деньги, которые остались на карте, на резервный счет.

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