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Россиянина задержали за хищение кота у бывшей любовницы

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Полиция задержала жителя Калининграда, похитившего кота у бывшей сожительницы. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

По данным ведомства, об инциденте стало известно, когда 22-летняя девушка обратилась правоохранительные органы.

Как выяснилось, мужчина подозревал, что у той начались новые отношения и из ревности пришел в чужую квартиру. На месте никого не обнаружилось, поэтому он открыто похитил мобильный телефон, наручные часы и кота.

Позже оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний молодой человек, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж») УК РФ. Похищенное имущество и домашний питомец были изъяты, а затем возвращены хозяйке.

28 мая 2018 года сообщалось, что судебные приставы обнаружили жителя Окуловского района Новгородской области, задолжавшего по алиментам более 800 тысяч рублей, благодаря его коту.

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