Сына портнихи Пугачевой заподозрили в ограблении бывшего главы таможни

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в ограблении дома бывшего директора Федеральной таможенной службы (ФТС), президента Евразийского банка развития Андрея Бельянинова. Им оказался 49-летний Яков Суббота, пишет «Московский комсомолец».

Оперативники выследили его машину в Солнцево, подозреваемый в ограблении сдался без сопротивления. По данным источника издания в правоохранительных органах, на допросе Суббота рассказал, что на преступление его вдохновили сообщения в СМИ: два года назад телеканалы показывали оперативное видео из дома Бельянинова, у которого проводили обыски сотрудники ФСБ, заподозрившие чиновника в коррупции. Позднее подозрения с госслужащего сняли, изъятое вернули, а Суббота по кадрам составил для себя план дома и запомнил обстановку.

По информации издания, Суббота — выходец из обеспеченной семьи (его мать была личной портнихой Аллы Пугачевой), выпускник престижного военного училища имени Верховного Совета (ныне Московское высшее военное командное училище). Еще во время студенчества он пристрастился к казино и игорным развлечениям и начал совершать всевозможные криминальные авантюры.

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В настоящее время он считается едва ли не самым известным представителем криминального мира, «прославившимся» несколькими громкими преступлениями, среди которых хищение скрипки Страдивари из музея имени Глинки и уникальных книг из хранилища Государственной публичной исторической библиотеки. Отбыв восьмилетний срок за эти преступления, Яков переехал в Санкт-Петербург, где стал специализироваться на квартирных кражах и грабежах. Его обвиняли в хищении 100 тысяч долларов из жилища директора концертного зала «Октябрьский» Эммы Лавринович. Как отмечает «Московский комсомолец», деньги были гонораром близкого друга женщины Филиппа Киркорова.

Отсидев еще несколько лет, Суббота вернулся в Москву, где совершил вооруженный налет на квартиру, был приговорен к 8,5 годам лишения свободы и освободился досрочно.

Дом бывшего главы ФТС Андрея Бельянинова в Новой Москве ограбили 25 октября. Вооруженный налетчик похитил 15 миллионов рублей, 10 тысяч долларов, 10 тысяч евро, а также около 30 коллекционных монет.

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