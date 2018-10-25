Хранившего деньги в коробках главного таможенника России ограбили

В Новой Москве злоумышленник пробрался в дом бывшего главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова и совершил ограбление; инцидент произошел в поселке Сосенское. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает РЕН ТВ.

«Преступник угрожал мужчине, который сейчас находится на пенсии, пистолетом и даже произвел выстрел в пол, после чего открыто похитил деньги и ювелирные украшения, а затем скрылся с места происшествия. На нем была черная маска», — говорится в сообщении.

Всего налетчик похитил 15 миллионов рублей, 10 тысяч долларов, 10 тысяч евро, а также около 30 коллекционных монет. В полицию обратилась супруга бывшего главы таможенной службы.

1 декабря 2017 года сообщалось, что бывший глава ФТС Бельянинов, хранивший дома деньги в коробках из-под обуви, стал председателем правления Евразийского банка развития.

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