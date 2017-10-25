Хранившему деньги в коробках главному таможеннику России нашли новую работу

Минфин России внесет кандидатуру бывшего главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова для назначения на пост председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР). Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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В декабре 2016 года президент России Владимир Путин сообщил, что в отношении бывшего главы ФТС «не было никакого дела».

Бельянинов подал прошение о своей отставке с поста главы ФТС в июле 2016 года. Незадолго до этого следователи, ведущие уголовное дело по факту незаконного перемещения через границу алкогольной продукции в крупном размере и неуплаты таможенных пошлин, обнаружили в доме чиновника 58 миллионов рублей. Госслужащий рассказал, что денежные средства являются семейными накоплениями.

Андрей Бельянинов занимал пост главы ФТС с 2006 года. В 2004-2006 годах он руководил Рособоронзаказом, до этого в течение четырех лет был гендиректором «Рособоронэкспорта». В 1990-х занимался бизнесом. В 1980-х служил в Первом главном управлении КГБ (внешняя разведка).