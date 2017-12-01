Хранивший деньги в коробках таможенник возглавил госбанк

Бывший глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов вступил в должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР). Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщила пресс-служба банка.

«Соответствующее решение было принято на очередном заседании совета ЕАБР, которое состоялось в Астане 15 ноября текущего года», — говорится в сообщении.

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25 октября, в День таможенника, было опубликовано распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева о внесении кандидатуры Бельянинова для назначения на пост председателя правления ЕАБР.

В феврале бывший глава ФТС заявил о готовности выполнять любую работу в качестве госслужащего. «Я буду работать там, куда поставит президент [Владимир Путин], могу делать все: могу туалеты мыть, могу быть губернатором», — сказал он.

Бельянинов подал прошение о своей отставке с поста главы таможенной службы в июле 2016 года. Незадолго до этого следователи, ведущие уголовное дело по факту незаконного перемещения через границу алкогольной продукции в крупном размере и неуплаты таможенных пошлин, обнаружили в доме чиновника 58 миллионов рублей. По данным «Газеты.Ru», в ходе обысков были обнаружены коробки из-под обуви с деньгами и старинные картины. Чиновник рассказал, что денежные средства являются семейными накоплениями.

Андрей Бельянинов занимал пост главы ФТС с 2006 года. В 2004-2006 годах он руководил Рособоронзаказом, до этого в течение четырех лет был гендиректором «Рособоронэкспорта». В 1990-х занимался бизнесом. В 1980-х служил в Первом главном управлении КГБ (внешняя разведка).