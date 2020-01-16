Квартиру известного космонавта ограбили в Москве

Неизвестные вынесли из квартиры российского космонавта Олега Новицкого деньги и ценные вещи. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В жилое помещение, расположенное на первом этаже одного из жилых домов в Москве, воры проникли утром 15 января. Общая сумма причиненного ими ущерба оценивается в 900 тысяч рублей. Злоумышленники забрали 815 тысяч рублей, четыре пары часов и сейф с травматическим пистолетом.

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Как отмечает издание, квартира известного космонавта не охраняется и не оборудована сигнализацией, поэтому воры смогли попасть внутрь и ограбить ее, просто выломав оконную решетку. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Олег Новицкий — член отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Первый его полет состоялся 23 октября 2012-го — 16 марта 2013 года в качестве командира космического корабля «Союз ТМА-06М». В феврале 2017-го Новицкий опубликовал в своем Instagram фотографию строящегося через Керченский пролив моста в Крым, которую он сделал с орбиты.

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