Астронавт НАСА построил в космосе башню из пудинга

Американский астронавт Джек Фишер (Jack Fischer), работающий на Международной космической станции (МКС), построил в невесомости башню из пудинга, а затем съел ее. Космический центр НАСА имени Линдона Джонсона опубликовал видеозапись трюка на YouTube.

Астронавт прикрепил к столу большую ложку и выдавил в нее пудинг из пластикового пакета. Получившееся сооружение из десерта неустойчиво покачивалось в воздухе, но не падало. Фишер зашел сверху и откусил большой кусок пудинга. Треть башни отвалилась и, вращаясь, поплыла по станции, но астронавт быстро поймал ее ртом. Затем он спланировал к ложке и доел остаток.

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Джек Фишер отправился на Международную космическую станцию 20 апреля 2017 года и совершил два выхода в открытый космос. Вместе с ним на орбите работают американка Пегги Уитсон (Peggy Whitson), французский астронавт Томас Песке (Thomas Pesquet), а также российские космонавты Олег Новицкий и Федор Юрчихин.

НАСА регулярно публикует шутливые видео, призванные популяризовать пилотируемые полеты в космос. Особой популярности удалось достичь астронавту Скотту Келли, который выкладывал кадры с МКС почти каждый день. В Twitter, Instagram и Facebook на его посты подписались почти 5,5 миллиона человек.

В мае сообщалось, что бортинженер МКС Томас Песке опубликовал видео Земли, которое он снял во время выхода в открытый космос.