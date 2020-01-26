В Польше ограбили квартиру лауреата Нобелевской премии по литературе

Неизвестные ограбили квартиру лауреата Нобелевской премии по литературе за 2018 год Ольги Токарчук. Об этом сообщает радиостанция Zet.

Воры проникли в квартиру Токарчук в ночь на воскресенье и похитили деньги в разных валютах. Ущерб в общей сложности составил 20 тысяч злотых (около 322 тысяч рублей). Сама писательница сейчас находится за границей.

10 октября шведская академия объявила лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018-й и 2019 год. Призером 2018 года стала польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук, автор фантастического романа 2007 года «Бегуны».

В 2018 году Токарчук стала лауреатом Букеровской премии за этот же роман.

Произведение состоит из новелл и путевых заметок о «современных кочевниках» — людях, путешествующих по Земле.

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