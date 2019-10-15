Объявлены победители Букеровской премии

Канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардина Эваристо стали лауреатами Букеровской премии. Об этом сообщается в Twitter премии.

Этвуд отметили за роман «The Testaments», который является продолжением книги «Рассказ служанки», а Эваристо — за роман «Girl, Woman, Other», рассказывающий о жизни 12 человек, большинство из которых — чернокожие британцы, в основном женщины.

Впервые за всю историю существования премии Букер вручается двум лауреатам одновременно. Победительницы поделят премию в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (более 63 тысяч долларов).

В 2018 году победителем стала польская писательница Ольга Токарчук за роман Flights (в России книга вышла под названием «Бегуны»). Произведение состоит из новелл и путевых заметок о «современных кочевниках» — людях, путешествующих по Земле.

Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире английской литературы. До 2013 года присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за роман, написанный на английском языке. С сезона 2014 года премия вручается за роман, написанный на английском, вне зависимости от гражданства автора. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году.

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