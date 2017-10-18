Объявлен победитель Букеровской премии-2017

Американский писатель Джордж Сондерс стал победителем Букеровской премии с романом «Линкольн в бардо» (Lincoln in the Bardo). Об этом сообщается на официальном сайте премии.

В книге рассказывается о президенте США Аврааме Линкольне, навещающем могилу своего сына. По сюжету, он оказывается в пограничном духовном состоянии бардо, описываемом в буддизме, и ведет беседы с умершими.

Сондерс до этого уже шесть раз номинировался на эту премию. Помимо денежного приза в размере 50 тысяч британских фунтов стерлингов (около 66 тысяч долларов), творчество писателя получит мировую славу. Так, продажи победившего в прошлом году романа «Распродажа» Пола Бити на следующую наделю после вручения награды выросли на 658 процентов, отмечает ТАСС.