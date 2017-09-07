Культура
 

Объявлены претенденты на «Русский Букер»

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Национальная литературная премия «Русский Букер — 2017» объявила длинный список претендентов на награду. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В лонг-лист вошли 19 участников. Среди них — Михаил Гиголашвили («Тайный год»), Андрей Волос («Должник»), Андрей Рубанов («Патриот»), Елена Чижова («Китаист») и Анна Козлова («F20»).

26 октября будут объявлены финалисты. В шорт-лист войдут шесть участников.

Победителя назовут 5 декабря. Лауреат получит денежный приз в размере 1,5 миллиона рублей. Остальные финалисты получат по 150 тысяч рублей.

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