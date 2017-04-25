«Русский Букер» продолжит работу благодаря миллиардеру Фетисову

Литературная премия «Русский Букер» возобновила работу и объявила о начале очередного конкурса на лучший русский роман года. Об этом сообщается на сайте награды во вторник, 25 апреля.

Премия продолжит существование, так как организаторам удалось найти источник финансирования. В 2017 году новым попечителем награды стала кинокомпания «Фетисов Иллюзион».

«Это честь — быть партнером главной литературной премии России. Она выполняет очень важную миссию — задает интеллектуальную высоту, создает смыслы, формулирует и отвечает на главные вопросы страны. Русский роман, конечно, национальное достояние, национальный бренд и важнейший национальный ресурс», — заявил генеральный продюсер компании Глеб Фетисов.

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Благодаря новому источнику финансирования призовой фонд останется прежним и составит 1,5 миллиона рублей для победителя и 150 тысяч рублей для финалистов.

Отмечается, что также будет продолжен проект «Студенческий Букер».

В марте сообщалось, что «Русский Букер» оказался на грани закрытия. Тогда истек договор о партнерстве с банком «Глобэкс», а нового спонсора долгое время не могли найти.

Лауреатом премии в 2016 году стал Петр Алешковский с книгой «Крепость». В 2017-м писатель возглавит жюри награды.

Глеб Фетисов — бывший совладелец «Моего банка», основатель и до 2015 года сопредседатель политической партии «Альянс зеленых — Народная партия».