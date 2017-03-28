«Русский Букер» лишился финансирования и оказался на грани закрытия

Литературная премия «Русский Букер» потеряла источник финансирования и может прекратить свое существование. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организационный комитет награды.

«Наступил март, когда премия "Русский Букер" традиционно объявляет об условиях конкурса на текущий год, оглашает состав жюри… Мы этого пока что не сделали, поскольку "Букер" стоит на распутье. Наш пятилетний договор о партнерстве с банком "Глобэкс" истек. А вот имени нового спонсора мы пока что не можем назвать — поскольку его нет», — говорится в сообщении оргкомитета.

В руководстве премии добавили, что ведутся переговоры с потенциальными партнерами. «Мы постараемся, чтобы худшее не произошло», — заявили учредители награды.

В 2016 году лауреатом «Русского Букера» стал Петр Алешковский с книгой «Крепость». До этого обладателями приза в разные годы становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Александр Иличевский, Михаил Елизаров, Василий Аксенов, Владимир Маканин, Михаил Бутов.

Награда была учреждена в 1992 году по модели британской Букеровской премии.